افتتاح طريق استراتيجي يربط دهوك بقضاء سيميل بتكلفة تقارب 8 مليارات دينار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت محافظة دهوك عن افتتاح مشروع طرقي استراتيجي جديد يربط الجانب الغربي للمدينة بالجانب الشرقي لقضاء سيميل، وذلك في إطار جهود حكومة إقليم كوردستان لتعزيز البنية التحتية وتسهيل حركة النقل والتجارة في المنطقة.

المشروع عبارة عن طريق "سايدين" (مزدوج) بعرض 60 متراً، ويمتد على طول 2400 متر. وقد تم تنفيذ المشروع بتمويل من ميزانية محافظة دهوك بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليارات و876 مليون دينار عراقي. ويهدف الطريق إلى تقليل المسافات وتخفيف الزخم المروري بين مركز مدينة دهوك وقضاء سيميل ومنطقة "كێڤڵە".

أعرب مواطنون وسائقون في المنطقة عن ارتياحهم لافتتاح هذا الشريان الحيوي؛ حيث أكد "آزاد سليمان" في تصريح لوسائل إعلام محلية أن الطريق سيسهم بشكل كبير في اختصار الوقت للسائقين، معتبراً أن هذه المشاريع تخدم الصالح العام بشكل مباشر. من جانبه، أشاد المواطن "صلاح أحمد" بجهود حكومة الإقليم في ربط المناطق ببعضها وتسهيل حركة التنقل، مؤكداً أن الطريق الجديد يمثل نقلة نوعية لسكان دهوك وسيميل.

وفي سياق متصل، كشف ماجد سيد صالح، نائب محافظ دهوك، عن حجم الإنجازات الخدمية ضمن نطاق التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، موضحاً أنه تم الموافقة على 1340 مشروعاً خدمياً في عموم المحافظة حتى الآن.

وأشار صالح إلى أن 85% من هذه المشاريع تم إنجازها بالكامل ودخلت الخدمة الفعلية، بينما تستمر الأعمال في بقية المشاريع دون توقف، مؤكداً أن عملية الإعمار تسير بوتيرة متصاعدة وفق الخطط الموضوعة.

تصدر قطاع البلديات المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع بواقع 329 مشروعاً، يليه قطاع الطرق والجسور بـ 212 مشروعاً. كما شملت الإنجازات القطاع الصحي من خلال بناء وترميم نحو 200 مستشفى ومركز صحي، إضافة إلى قطاع التربية الذي شهد بناء 64 مدرسة جديدة في مختلف مناطق المحافظة لتعزيز العملية التعليمية.