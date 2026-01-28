منخفض جوي يجتاح إقليم كوردستان: أمطار وثلوج وانخفاض في درجات الحرارة

منذ 14 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن تأثر المنطقة بموجة من الأمطار والثلوج تبدأ من وقت متأخر من ظهر اليوم، مشيرة إلى أن الموجة ستبدأ من محافظة دهوك لتشمل لاحقاً كافة مناطق الإقليم.

وبحسب التوقعات الجوية، ستزداد حدة المنخفض الجوي بعد ظهر اليوم، حيث من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة لفترات قصيرة مصحوبة بعواصف رعدية في كل من: (دهوك، زاخو، سليمانية، جمجمال، شمال كركوك، إدارة كرميان، والمناطق الجبلية في أربيل). كما أكدت المديرية أن الثلوج ستتساقط فوق قمم الجبال العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1500 متر فوق مستوى سطح البحر.

وأوضحت المديرية أن تأثير هذه الموجة سيستمر حتى الساعات الأولى من صباح غد الخميس على شكل رذاذ وأمطار متقطعة. ومع حلول الظهيرة، سيتحول الطقس إلى غائم جزئياً، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول الأمطار والثلوج في المناطق الحدودية وقمم الجبال العالية حتى المساء.

تشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة بمقدار (2-3) درجات مئوية اليوم، مع انخفاض إضافي يتراوح بين (1-2) درجة يوم غد الخميس. أما الرياح فستكون سرعتها ما بين (10-20) كم/س، وقد تنشط في بعض الأوقات لتتجاوز (30) كم/س.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة:

أربيل: اليوم 14 | غداً 11

السليمانية: اليوم 12 | غداً 8

دهوك: اليوم 11 | غداً 10

حلبجة: اليوم 12 | غداً 9

جمجمال: اليوم 13 | غداً 9

حاجي عمران: اليوم 3 | غداً 1

وجه خبراء الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين وسائقي المركبات بضرورة توخي الحذر الشديد، خاصة عند ارتياد المناطق الجبلية أو أثناء هطول الأمطار الغزيرة، واتخاذ كافة إجراءات السلامة اللازمة للوقاية من مخاطر الانزلاقات أو الفيضانات المحدودة في المناطق المنخفضة.