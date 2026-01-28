ساكو: التعامل مع التحولات العالمية بعقلانية ضرورة لحماية العراق

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دعا الكاردينال لويس ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، القوى السياسية العراقية إلى تبنّي رؤية موحّدة ومتماسكة لمشروع الإصلاح، تقوم على الحكمة والعقلانية والتعامل الدبلوماسي مع التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، محذراً من الانفعال في ظل مرحلة وصفها بـ "الدقيقة والخطيرة".

وأكد ساكو، في مقال له، أن النظام العالمي يشهد تحولات جذرية تقودها الولايات المتحدة كقوة أحادية، ما يفرض على العراق التعامل بوعي ومسؤولية مع التطورات الجيوسياسية، وأخذ التصريحات والقرارات الأميركية على محمل الجد، عبر الحوار وتغليب المصلحة الوطنية.

وفي هذا السياق، أعلن ساكو دعوة المسيحيين العراقيين إلى صيام ثلاثة أيام من أجل السلام في العراق، مشيراً إلى أهمية دور المرجعيات الدينية والعقلاء في توجيه السلطة نحو خيارات عقلانية تحمي البلاد من الانزلاق إلى أزمات أعمق.

وشدد بطريرك الكلدان على ضرورة أن يكون «العراق أولاً» في أولويات السياسيين، منتقداً ما وصفه بالصراع على السلطة والمال على حساب المواطن، داعياً إلى تشكيل حكومة قوية من شخصيات كفوءة ونزيهة قادرة على توفير الاستقرار والخدمات.

كما حذّر ساكو من تداعيات خطيرة قد تواجه العراق في حال اندلاع صراع إقليمي واسع، لاسيما في حال استهداف إيران، مشيراً إلى مخاطر تفاقم الفوضى الأمنية، تدهور الاقتصاد المعتمد على النفط، ضعف المؤسسات، تفشي الفساد، احتمال عودة التنظيمات المتطرفة، وتصاعد الانقسامات الداخلية.

وختم بالتأكيد على الدور المحوري للمرجعية الدينية في النجف الأشرف في الحفاظ على استقرار العراق، داعياً إلى تحليل استراتيجي للمشهد السياسي لتجنيب البلاد مزيداً من الأزمات.

لقراءة المقال اضغط هنا