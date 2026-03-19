وزارة النقل والاتصالات تستقبل البطريرك مار كوركيس الثالث في أربيل

أربيل (كوردستان24)- استقبل وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر عبدوكا، إلى جانب عدد من المستشارين والمدراء العامين، في العاصمة أربيل، قداسة البطريرك مار كوركيس الثالث يونان، جاثليق الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم، يرافقه نيافة مار شمعون دانيال، أسقف إيبارشية حدياب، والشخصية السياسية الآشورية الآنسة روبينا تياري وذلك في أجواء سادتها الحفاوة والترحيب.

استعراض مشاريع الاتصالات والتحول الرقمي

وخلال اللقاء، جرى حوار مستفيض مع قداسته، استعرض فيه الوزير أبرز إنجازات الوزارة في قطاع الاتصالات، وفي مقدمتها مشاريع الكيبل الضوئي (الفايبر أوبتك) وخدمات الإنترنت اللاسلكي، والتي أسهمت في جعل إقليم كوردستان من بين المناطق الأكثر تطورًا في المنطقة من حيث سرعة وجودة الإنترنت، إلى جانب توفيرها بأسعار مناسبة دعماً للمواطنين.

كما تم تسليط الضوء على مشروع إيصال الإنترنت إلى خارج المدن، والذي مكّن من ربط القرى والمناطق الحدودية، محققًا بذلك أوسع تغطية في تاريخ الإقليم والعراق والمنطقة.

تعزيز البيئة الرقمية الآمنة للأسرة

وفي هذا السياق، أطلع الوزير قداسته على مشروع الباقة العائلية للإنترنت، الذي يهدف إلى توفير بيئة رقمية آمنة، من خلال آليات حجب ومتابعة المحتوى غير الملائم اجتماعيًا أو المخالف قانونيًا، بما يعزز الاستخدام المسؤول للإنترنت داخل الأسرة.

تطوير قطاع البريد بالشراكة مع القطاع الخاص

كما تناول اللقاء مشروع تطوير قطاع البريد، والذي شهد تقدمًا ملحوظًا عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تأسيس شركة “إيگل بوست” المختلطة، لتقديم خدمات بريدية حديثة على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

تنظيم قطاع النقل وتعزيز الرقابة

واستعرضت الوزارة مجموعة من المشاريع التنظيمية، من بينها مشروع بطاقة المعلومات ولوگو وشريط سيارات الأجرة، الذي ساهم في تنظيم قطاع يضم نحو 72 ألف مركبة، وتقليل نسبة التجاوزات إلى أقل من 5%.

كما تم عرض مشروع أنظمة التتبع الإلكتروني (GPS) والقفل الإلكتروني والمنفيست الوطني، الذي يشمل أكثر من 28 ألف مركبة للنقل الثقيل والمتوسط، العاملة في النقل الدولي والوطني والترانزيت.

تطوير خدمات النقل الذكي والمشاريع المستقبلية

وفي إطار تحديث قطاع النقل، تم التطرق إلى تنظيم خدمات النقل الذكي، بما في ذلك التعاقد مع شركات مثل كريم (أوبر) وشركات نقل ذكي اخرى، إلى جانب قرب إطلاق مشروع عداد سيارات الأجرة خلال اقل من شهرين.

كما استعرض معالي الوزير مشروع باص المدينة (City Bus)، الذي سيُحدث نقلة نوعية في النقل العام داخل مدينتي أربيل والسليمانية كخطوة اولى، عبر توفير حافلات ومحطات حديثة، ضمن خطة تهدف إلى تقليل الازدحامات والحوادث، على أن يبدأ تشغيله خلال أقل من ستة أشهر وبعدها سيتوسع إلى مرحلة جديدة تشمل دهوك وزاخو وسوران وهلبجة وكرميان ورابرين.

تطوير المطارات وتعزيز مكانتها الإقليمية

كما ناقش الجانبان مشاريع تطوير المطارات، ولا سيما مطار أربيل الدولي ومطار السليمانية الدولي، إضافة إلى مشروع مطار دهوك، مؤكدين أن مطارات الإقليم تتصدر المطارات العراقية وفق التقييمات الدولية.

الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات

وفي إطار مواكبة التطورات التكنولوجية، تم عرض قرار الوزارة بأستحداث مديرية متخصصة تُعنى بـالأمن السيبراني، والسوشيال ميديا، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، باعتبارها خطوة استراتيجية لتنظيم هذا القطاع الحيوي وخدمة المواطنين، والتي تم تأسيسها حديثاً خلال الفترة الماضية وستقوم بمهمة كبيرة ومؤثرة لخدمة المواطنين في هذا القطاع المهم.

الأنواء الجوية والرصد الزلزالي

كما تم استعراض نشاط المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التي تدير شبكة تضم 34 محطة أنواء جوية (27 أوتوماتيكية و7 كلاسيكية)، إلى جانب 41 محطة مطرية و13 محطة رصد زلزالي، بما يعزز منظومة الرصد والإنذار المبكر.

الإصلاح المؤسسي وتعظيم الإيرادات

وعلى صعيد الإصلاح الإداري، قدّم معالي الوزير عرضًا موجزًا حول إعادة هيكلة مؤسسات الوزارة، وسياسة ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات، والتي حققت نسبًا تُعد من الأعلى في تاريخ الوزارة.

التعايش والتآخي في إقليم كوردستان

كما تناول اللقاء واقع التعايش والتآخي في الإقليم، في ظل السياسة الحكيمة لفخامة الرئيس مسعود بارزاني، وتجسيدها عبر برامج الحكومة في الكابينة التاسعة بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد مسرور بارزاني، مؤكدين أن الإقليم سيبقى نموذجًا في الاستقرار والتعددية وبيتًا آمنًا لجميع مكوناته.

ملاحظات قداسة البطريرك واختتام اللقاء

واستمع معالي الوزير والحضور باهتمام إلى ملاحظات قداسة البطريرك وأفكاره القيمة، وكذلك إلى مقترحات نيافة المطران، والتي من شأنها تعزيز حضور أبناء شعبنا المسيحي في الوطن.

وفي ختام اللقاء، منح قداسة البطريرك بركته وتمنياته الطيبة، فيما عبّر معالي الوزير عن امتنانه، راجيًا أن يذكرهم في صلواته، ليُختتم اللقاء بأجواء أخوية مفعمة بالمحبة والاحترام.

