كاروان ستوني يعلن موعد انتهاء موسم العمرة وبدء موسم الحج لعام 2026

غداً سيتم إيقاف تأشيرات العمرة

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن كاروان ستوني، المتحدث الرسمي باسم حج وعمرة كوردستان، عن تحديد الموعد النهائي لإصدار تأشيرات العمرة لهذا الموسم، مشيراً إلى أن يوم 1 شوال (20/3/2026)، سيكون آخر يوم لإصدار التأشيرة.

كما صرح كاروان ستوني بأن الأشخاص الذين حصلوا على التأشيرة ولم يسافروا بعد، فإن الموعد النهائي لدخولهم كمعتمرين إلى أراضي المملكة العربية السعودية سيكون يوم 15 شوال (3/4/2026).

وفي سياق تصريحه، كشف كاروان ستوني أن يوم 1 ذو القعدة (18/4/2026)، يُعد اليوم الأخير لموسم العمرة في السعودية، مشدداً على أنه يمنع بقاء أي معتمر في السعودية بعد هذا التاريخ، ويجب على الجميع العودة.

وحول الاستعدادات لموسم الحج، أشار كاروان ستوني إلى أن معظم التحضيرات لحج هذا العام 2026 قد اكتملت، ولكن بسبب الحروب والتوترات التي تشهدها المنطقة، لم يصدر حتى الآن أي قرار جديد أو تغيير يخص موسم حج 2026، وأن سير العمل مستمر بانتظام كما هو مخطط له.

وفي الختام، بيّن كاروان ستوني أن تاريخ 18/4/2026، سيكون اليوم الأول لتفعيل تأشيرات الحج لهذا العام، وبذلك تنطلق المرحلة العملية لرحلة الحج لعام 2026.