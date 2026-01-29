حكومة إقليم كوردستان تحقق نقلة نوعية في قطاع التربية والتعليم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في إطار اهتمامها المتواصل بقطاع التعليم، ورؤيتها تنشئة جيلٍ واعٍ ومتعلم، نفذت حكومة إقليم كوردستان خلال عام 2025 سلسلة من الخطوات الاستراتيجية والمشاريع المهمة في مجال البنى التحتية، والتكنولوجيا، وإعادة الطلاب الى المقاعد الدراسية.

وفيما يلي ملخص لأبرز إنجازات عام 2025 في قطاع التعليم:

1. زيادة عدد الطلاب المقبولين والعائدين الى مقاعد الدراسة: ففي عام 2025، تم قبول 154660 طالبًا جديدًا بالمدارس، ليصل إجمالي عدد الطلاب في الإقليم إلى 1827572 طالبًا، سيواصلون تعليمهم في 7585 مدرسة ومؤسسة تعليمية. وفي إطار حملة وطنية شاملة، تم اعادة 8836 طالبًا ممن انقطعوا عن الدراسة سابقاً إلى مقاعد الدراسة مجدداً، ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين أُعيد قبولهم خلال عهد التشكيلة الحكومية التاسعة إلى 42107 طالب.

2. الثورة الرقمية في التعليم: لتسهيل الحصول على التعليم، وتحسين المستوى العلمي للطلبة، تم إطلاق خمس منصات رقمية هامة، هي:

* تطبيق التقييم الإلكتروني

* المدرسة الرقمية

* رقمنة ترجمة الشهادات والوثائق

* المنصة الرقمية (مدرستي)

* منصة (المقارنة المعيارية) لمتابعة المستوى التعليمي للطلبة.

3. إعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس: في مجال الإعمار، تم بناء 30 مبنى مدرسيًا جديدًا خلال عام 2025، وتم وضع حجر الأساس لـ 30 مبنى آخر، كما تم ترميم 43 مدرسة في المدن والبلدات المختلفة .

4.الابتكار والطاقة النظيفة: في إطار السعي لتطوير التكنولوجيا داخل الفصول الدراسية، تم تزويد المدارس في المحافظات والإدارات المستقلة بـ 200 سبورة ذكية. كما تم تجهيز 32 مدرسة أخرى بأنظمة طاقة شمسية لتعزيز جهود حماية البيئة وتوفير طاقة كهربائية مستدامة.

تواصل حكومة إقليم كوردستان العمل على جعل قطاع التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع، وتوفير بيئة ملائمة لكافة الطلاب.



دائرة الإعلام والمعلومات