بهذه الطريقة .. يمكنكم دعم مشروع قانون ليندسي غراهام لحماية الشعب الكوردي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قدّم السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، مشروع قانون جديد إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، يهدف إلى صياغة إطار قانوني وعسكري قوي لحماية الكورد في إقليم كوردستان وروژافا (غرب كوردستان).

يمكن للمواطنين الكورد في أي مكان في العالم دعم مشروع القانون هذا من خلال "توقيع" عريضة إلكترونية، حيث تم جمع أكثر من 105 آلاف توقيع حتى الآن.

ما هو محتوى مشروع القانون؟

1. توفير أسلحة متطورة: يطالب مشروع القانون بتزويد قوات البيشمركة والقوات الكوردية بأنظمة دفاع جوي وأسلحة متطورة لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة (الدرون) والصواريخ.

2. منع الانسحاب المفاجئ: يضع القانون التزاماً طويل الأمد على عاتق الحكومة الأمريكية بعدم سحب قواتها من المنطقة دون ضمان أمن واستقرار الكورد.

3. الضغط على خصوم الكرد: يقترح فرض عقوبات صارمة على أي جهة أو دولة تشن هجمات على المناطق الكوردية أو تعمل على زعزعة استقرارها.

كيف يمكن للمواطنين الكرد دعم هذا المشروع؟

1. اضغط على الرابط التالي: https://c.org/7sz5JhRvkR.

2. ستظهر لك خانتان: (First name) للاسم الأول، و(Last name) للاسم الثاني؛ اكتب اسمك فيهما.

3. في خانة (Email)، اكتب بريدك الإلكتروني الحقيقي.

4. اختر مدينتك ودولتك.

5. في الختام، اضغط على الزر الأحمر المكتوب عليه: (Sign this petition).

6. ملاحظة هامة: بعد التوقيع، اذهب إلى بريدك الإلكتروني؛ ستجد رسالة واصلة من موقع (Change.org)، اضغط على زر "Confirm" أو "Verify" لكي يتم اعتماد توقيعك بشكل رسمي.

لماذا هذه الحملة مهمة؟

في النظام السياسي الأمريكي، لا تُبنى القرارات على الأسس السياسية فحسب، بل إن لـ "عدد الأصوات وحجم الضغوط" تأثيراً كبيراً. عندما يرى الكونغرس وصول آلاف الرسائل والتواقيع من الكرد وأصدقائهم، سيدركون أن مشروع القانون هذا يحظى بأهمية دولية وإنسانية كبرى، مما يدفعهم للتصويت عليه وإقراره بشكل أسرع.

هذا النوع من الدعم يشكل ضغطاً مدنياً كبيراً على ممثلي الولايات الأمريكية المختلفة، لأنه يظهر أن هذا القانون هو مطلب شعبي مرتبط بحياة ملايين البشر.

رسالة غراهام للكورد:

صرح ليندسي غراهام أثناء تقديم المشروع قائلاً: "لقد كان الكورد أوفى حلفائنا في الحرب ضد الإرهاب، ونحن مدينون لهم. لا يجوز أن نسمح للتاريخ بأن يعيد نفسه ويُترك الكورد بمفردهم في مواجهة التهديدات".

ويرى المراقبون أنه في حال تحول هذا المشروع إلى قانون نافذ، فسيكون أكبر مكسب سياسي وعسكري للكورد في تاريخ علاقاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية.