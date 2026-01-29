بابكر زيباري: لا يوجد خطر على إقليم كوردستان من عودة ظهور داعش

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- صرح مستشار رئيس إقليم كوردستان للشؤون العسكرية، بأن وجود تنظيم داعش في المنطقة، وخاصة في العراق وسوريا، يمهد الطريق لعودة ظهور التنظيم من جديد.

اليوم الخميس، 29 كانون الثاني 2026، قال بابكر زيباري، مستشار رئيس الإقليم للشؤون العسكرية: "إن عناصر داعش الذين فروا من السجون نتيجة القتال بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش العربي السوري يشكلون خطراً على المنطقة، وقد رفعوا من احتمالية عودة نشاط التنظيم في العراق وسوريا".

وأشار إلى أن "الخلافات بين العراق وسوريا عند النقاط الحدودية تفتح المجال لتسلل هؤلاء الدواعش إلى داخل الأراضي العراقية، في وقت يبحث فيه هؤلاء العناصر عن أي فرصة لاستئناف عملياتهم الإرهابية في كلا البلدين".

وأضاف زيباري: "لا يوجد خطر من عودة ظهور داعش على إقليم كوردستان، لأن حكومة الإقليم تسيطر على حدودها بشكل محكم جداً، ولا يمكن لداعش اختراق حدود كوردستان أو تشكيل أي تهديد".

وبخصوص الأوضاع في سوريا، قال: "الوضع الحالي في سوريا غير منظم، والحكومة السورية لا تملك القدرة على السيطرة على الجماعات المسلحة، بل إن تلك الجماعات لا تلتزم بالوعود والاتفاقيات وتقوم بنقضها. لقد خرجوا عن سلطة الحكومة السورية، كما أن أحمد الشرع فقد السيطرة على قواته، لكن كونوا على ثقة بأنهم لن ينجحوا في حربهم ضد الكورد ولن يتمكنوا من دخول المناطق الكوردية في روژافا (غرب كوردستان)".