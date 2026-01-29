بارزاني الخيرية تعلن إحصائيات مساعداتها في "روژافا": توزيع آلاف الحصص الغذائية والوقود والخدمات الطبية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مؤسسة بارزاني الخيرية تقريرها الدوري المرقم (5) حول إحصائيات أنشطتها ومساعداتها الإنسانية المقدمة للأهالي في منطقة روژافا (غرب كوردستان)، مسلطة الضوء على حجم الدعم اللوجستي والإنساني الذي قدمته فرقها الميدانية حتى تاريخ 28 كانون الثاني 2026.

وبحسب التقرير الرسمي للمؤسسة، فقد سُجلت الأرقام التالية في مختلف القطاعات الإغاثية:

الجانب اللوجستي والكوادر:

سيرت المؤسسة 206 شاحنة محملة بالمساعدات المتنوعة، بإشراف فريق ميداني متخصص يضم 418 كادراً وعاملاً، لضمان وصول المعونات إلى مستحقيها في المناطق المستهدفة.

المساعدات العامة والمتنوعة:

استفادت 6,609 عائلات من المساعدات الإنسانية المتنوعة، كما شمل الدعم 150 مدرسة، لتوفير احتياجات أساسية للمواطنين والطلبة في ظل الظروف الصعبة.

قطاع الوقود (المازوت):

نظراً لبرودة الأجواء، قامت المؤسسة بتوزيع 198,657 لتراً من مادة المازوت (وقود التدفئة)، استفادت منها 5,969 عائلة، بالإضافة إلى تزويد 169 مدرسة و9 مساجد بالوقود اللازم للتدفئة.

قطاع التغذية (الوجبات الساخنة):

قدمت المطابخ الميدانية التابعة للمؤسسة 19,979 وجبة طعام ساخنة، وزعت على العائلات المحتاجة وفي 52 مدرسة و3 مساجد.

الخدمات الصحية:

في الجانب الطبي، تمكنت الفرق الصحية التابعة لمؤسسة بارزاني الخيرية من تقديم خدماتها لـ 3,160 شخصاً من المحتاجين للرعاية الطبية، كما زارت الفرق 41 مدرسة لتقديم الدعم الصحي اللازم للطلبة والكوادر التعليمية.

وأشارت المؤسسة في ختام تقريرها إلى أن هذه الإحصائيات دقيقة ومسجلة منذ انطلاق العمليات الإغاثية وحتى الساعة 12:00 من منتصف ليل يوم 28/1/2026.