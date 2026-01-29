أنباء عن فرار بعض أفراد وعائلات داعش من مخيم الهول

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- رصد نشطاء المرصد السوري، ليل الأربعاء–الخميس، توتراً أمنياً جديداً في مخيم الهول بريف الحسكة، في ظل حالة أمنية هشة أعقبت انسحاب القوات الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية. وترافقت الأوضاع مع محاولات متكررة من عائلات تنظيم "الدولة الإسلامية" للفرار، وسط معلومات عن تمكّن بعضهم من ذلك.

وتزامن التوتر مع إطلاق نار كثيف على محيط المخيم من قبل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، دون ورود معلومات عن اعتقال الذين حاولوا الفرار.

وسبق أن رصد المرصد السوري، في 27 كانون الثاني الجاري، فرار عشرات الأفراد، من نساء ورجال وأطفال، من عائلات عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» من مخيم الهول بريف الحسكة.

ووفقاً للمعلومات، جاء ذلك عقب هجوم عائلات عناصر التنظيم على أحد حراس المخيم التابعين لقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية السورية والاعتداء عليه، وحدوث إطلاق نار من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي، ما أتاح فرار بعض عائلات تنظيم «الدولة الإسلامية» من المخيم، دون معرفة أماكن توجههم. ولا يزال التوتر قائماً في المخيم، وسط حالة من الخوف والذعر تسود بين أهالي المنطقة نتيجة فرار هؤلاء العناصر.