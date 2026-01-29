كايا كالاس لكوردستان 24: أمن واستقرار سوريا أولوية قصوى ونعمل على إعادتها إلى مسارها الصحيح

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على الأهمية البالغة التي يوليها الاتحاد لأمن واستقرار سوريا، مشددة على ضرورة بذل الجهود لإعادة البلاد إلى "مسارها الصحيح".

وفي تصريح خاص لمراسل "كوردستان 24"، اليوم الخميس 29 كانون الثاني 2026، تناولت كالاس مستجدات الأوضاع في سوريا، قائلة: "يتعين علينا التواصل والتنسيق المستمر مع شركائنا في المنطقة، لضمان وضع سوريا على الطريق الصحيح واستعادة استقرارها".

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى وجود رغبة دولية وإقليمية في رؤية "حكومة شاملة" في سوريا تمثل جميع المكونات، مضيفة: "نحن في طور التنسيق مع الشركاء للاتفاق على آليات تقديم المساعدة والدعم لسوريا في حال واجهت أي عقبات أو مشكلات".

وفي ختام تصريحها، شددت كالاس على أن استقرار سوريا لا ينفصل عن استقرار منطقة الشرق الأوسط ككل، مؤكدة أن استتباب الأمن في المنطقة يمثل أهمية استراتيجية للاتحاد الأوروبي.