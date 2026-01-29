غراهام وبلومينثال يقدمان مشروع "قانون حماية الكورد" إلى الكونغرس الأمريكي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قدم السيناتوران البارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي، ليندسي غراهام وريتشارد بلومينثال، رسمياً مشروع قانون "حماية الكورد" إلى الكونغرس، في خطوة تشريعية تهدف إلى تأمين الحماية للكورد في سوريا ومناطق أخرى.

ويأتي هذا المشروع كاعتراف بالتحالف الاستراتيجي المتين الذي جمع بين الولايات المتحدة والكورد في الحرب الدولية ضد الإرهاب، وسط توقعات بأن يحظى بدعم واسع وعابر للأحزاب من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

وفي تصريحات له بهذا الشأن، شدد السيناتور ليندسي غراهام على الدور المحوري الذي لعبته "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) - والتي يشكل الكورد عمودها الفقري - في القضاء على "خلافة داعش" خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، مؤكداً أن تلك القوات قدمت تضحيات جسيمة في هذا الصدد.

وأوضح غراهام أن أي عدوان يستهدف الكورد لن يمر دون عواقب، معتبراً أن إضعافهم يمثل ضربة لمكانة الولايات المتحدة الدولية وعائقاً أمام تحول سوريا إلى دولة مستقرة. ووصف مشروع القانون بأنه "رسالة تحذير مباشرة" لكل الدول أو الجماعات التي تظن أنها تستطيع مهاجمة الكورد دون مساءلة أو عقاب.

كما أكد السيناتور غراهام أن الولايات المتحدة لن تترك حلفاءها الكورد بمفردهم في مواجهة التهديدات، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتضمن فرض عقوبات مشددة على أي جهة تحاول زعزعة استقرار المناطق الكوردية أو العبث بأمنها.

ويأتي طرح هذا القانون في عام 2026 في توقيت حساس، حيث تواجه مناطق شمال سوريا ضغوطاً عسكرية وسياسية متزايدة من قوى إقليمية ومن الحكومة الجديدة في دمشق. ويُنظر إلى هذا التحرك التشريعي كـ "مظلة حماية" قانونية وسياسية تهدف إلى تحصين المكتسبات التي تحققت من خلال الشراكة بين واشنطن والكورد في الحرب ضد تنظيم "داعش".