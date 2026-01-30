مطار أربيل الدولي يعلن استئناف الرحلات الجوية بعد توقفها بسبب الضباب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، اليوم الجمعة، عن استئناف حركة الملاحة الجوية في المطار، بعد توقف مؤقت شهده ليلة أمس نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وصرح هوشيار لـموقع "كردستان 24"، اليوم الجمعة (30 كانون الثاني 2026)، قائلاً: "إن الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي استؤنفت بشكل طبيعي اعتباراً من الساعة 7:30 من صباح اليوم".

وأوضح مدير المطار أن الرحلات كانت قد توقفت منذ الساعة 9:30 من ليلة أمس بسبب موجة ضباب كثيفة أدت إلى انخفاض مدى الرؤية، مما استدعى تعليق الرحلات حرصاً على سلامة الملاحة الجوية.

وكانت إدارة المطار قد أكدت في وقت سابق أن الفرق الفنية وبرج المراقبة يتابعون تطورات الطقس بدقة، مشيرة إلى أن استئناف العمل مرتبط بوصول مدى الرؤية إلى القياسات العالمية المسموح بها.

وفي السياق ذاته، دعا مدير المطار المسافرين والمواطنين إلى التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للتأكد من المواعيد الجديدة لرحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

من جهة أخرى، ومع انتشار موجة الضباب في المنطقة، جددت مديرية المرور تحذيراتها للسائقين بضرورة توخي الحذر الشديد والالتزام بقواعد السلامة أثناء القيادة، لتجنب وقوع أي حوادث ناجمة عن انعدام أو كدم وضوح الرؤية.