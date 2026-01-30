مؤسسة بارزاني الخيرية تعلن إحصائيات نشاطاتها في "روجآفا"

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشف موسى أحمد، رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الجمعة 30 كانون الثاني 2026، عن التقرير السادس للمؤسسة المتعلق بتفاصيل المساعدات الإنسانية المقدمة لمناطق غرب كوردستان (روجآفا)، والخاص بالنشاطات المنفذة حتى منتصف ليل 29 كانون الثاني.

وأوضح أحمد، خلال مؤتمر صحفي، أن عملية إيصال المساعدات تمت عبر 255 شاحنة، وبمشاركة 478 عاملاً وقائماً على عمليات النقل والتوزيع لضمان وصول المعونات إلى مستحقيها.

وفقاً للإحصائيات المعلنة، استفادت 7,475 عائلة من المساعدات المتنوعة، كما شملت المعونات 160 مدرسة و9 مساجد. وفيما يخص ملف الطاقة، أشار رئيس المؤسسة إلى توزيع 241,632 لتر من زيت الوقود (المازوت) على 6,850 عائلة نازحة، بالإضافة إلى تزويد 178 مدرسة و10 مساجد بالوقود اللازم للتدفئة والتشغيل.

وفي إطار جهود مكافحة الجوع وتوفير الوجبات، تم تقديم 25,589 وجبة طعام ساخنة لأهالي المنطقة، حيث استفاد من هذه الخدمة طلبة 69 مدرسة ورواد 5 مساجد.

وعلى الصعيد الطبي، قدمت الفرق التابعة لمؤسسة بارزاني الخيرية خدماتها العلاجية لـ 3,541 شخصاً، كما نفذت الفرق الطبية الجوالة حملات فحص وعلاج شملت 47 مدرسة في مناطق متفرقة.

واختتم موسى أحمد تصريحه بالتأكيد على أن هذه الأرقام تمثل الحصيلة الإجمالية لنشاطات المؤسسة منذ انطلاق عملياتها الإغاثية في المنطقة وحتى نهاية يوم 29 كانون الثاني 2026، مؤكداً استمرار المؤسسة في أداء واجبها الإنساني تجاه المحتاجين.