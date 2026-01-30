وزير الخارجية الهولندي لـ "كوردستان24": نحن مدينون للكورد في حربهم ضد الإرهاب

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الهولندي، ديفيد فان ويل، في تصريحات خاصة لشبكة "كوردستان24"، على ضرورة البقاء في حالة يقظة تامة حيال مخاطر عودة ظهور تنظيم داعش في سوريا، مشدداً في الوقت ذاته على أن المجتمع الدولي "مدين للكورد" نظير دورهم المحوري وتضحياتهم في الحرب ضد الإرهاب.

وأشار ديفيد فان ويل إلى الأهمية القصوى لتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودمشق، لافتاً إلى ضرورة حماية الحقوق المشروعة للكورد في سوريا المستقبل.

وقال الوزير الهولندي: "نحن نرحب باتفاق وقف إطلاق النار القائم بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق، ونأمل أن يستمر هذا الهدوء. كما نتطلع إلى رؤية حوار بناء بين (قسد) والحكومة الانتقالية السورية لضمان وضع اتفاق آذار الماضي موضع التنفيذ".

وشدد فان ويل على أن الرؤية الهولندية للحل تتمثل في "الحفاظ على وحدة الأراضي السورية مع ضمان كامل حقوق الكورد في البلاد"، مؤكداً أن هذا هو المسار الوحيد لتحقيق الاستقرار المستدام. كما أشار إلى أن بلاده تراقب عن كثب أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني في سوريا.

وفي سياق متصل، أعرب الوزير عن قلقه بشأن ملف معتقلي تنظيم داعش، معتبراً أن حماية أمن السجون التي تضم هؤلاء العناصر هي "مسألة حيوية لأمن الجميع"، وجدد إشادته بالمقاتلين الكورد قائلاً: "نحن مدينون لكم لأنكم جابهتم داعش في أصعب الظروف".

وتطرق الوزير الهولندي إلى موقف أحمد الشرع، رئيس الحكومة السورية الانتقالية، مشيراً إلى أن الأخير أبدى استعداده لمكافحة الإرهاب وأصبح عضواً في التحالف الدولي ضد داعش، لكنه استدرك بالقول: "رغم هذه التعهدات، يجب أن نظل حذرين ومنتبهين جداً لمواجهة أي خطر يتعلق بانبعاث تنظيم داعش من جديد".