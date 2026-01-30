المغنيسيوم أم فيتامين سي: أيهما أفضل للمناعة والطاقة؟

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- المغنيسيوم معدن أساسي يشارك في مئات العمليات الحيوية في الجسم، بعضها يدعم وظائف المناعة الطبيعية. وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث»، بدلاً من مكافحة العدوى بشكل مباشر، يساعد المغنيسيوم خلايا المناعة على التواصل ويخفف الالتهاب.

يرتبط انخفاض مستويات المغنيسيوم بالتهاب مزمن منخفض الدرجة، ما قد يقلل من كفاءة الاستجابات المناعية مع مرور الوقت. وتشير الأبحاث إلى أن المغنيسيوم يدعم خلايا المناعة المشاركة في الاستجابة الفورية للجسم وقدرته على تذكر العدوى ومكافحتها على المدى الطويل.

يساعد المغنيسيوم أيضاً في الحفاظ على صحة ميكروبيوم الأمعاء، ولأن جزءاً كبيراً من جهاز المناعة موجود في الأمعاء، فإن هذا الدعم يلعب دوراً هاماً في الدفاع المناعي.

فيتامين سي يلعب دوراً أكثر مباشرة في المناعة

يلعب فيتامين سي دوراً أكثر مباشرة في الدفاع المناعي، ويتركز فيتامين سي داخل خلايا مناعية محددة، حيث يدعم وظائف حيوية كالتوجه نحو مواقع العدوى، وابتلاع مسببات الأمراض، وقتل الميكروبات.

كذلك، يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة، ما يساعد على حماية الخلايا المناعية من الإجهاد التأكسدي أثناء العدوى.

يرتبط انخفاض مستويات فيتامين سي بضعف المناعة وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، وخاصة التهابات الجهاز التنفسي.

تشير الأبحاث إلى أن تناول فيتامين سي بانتظام لا يمنع نزلات البرد بشكل كامل لدى عامة الناس، ولكنه قد يُقصر مدة الإصابة ويخفف من حدة أعراض البرد. وتكون هذه الفوائد أكثر وضوحاً لدى الأشخاص الذين يتناولون كميات قليلة من فيتامين سي أو خلال فترات الإجهاد البدني.

يجدر الإشارة إلى أن تناول كميات من فيتامين سي تفوق حاجة الجسم لا يُعزز المناعة، بل قد يزيد من خطر الآثار الجانبية، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي.

يدعم المغنيسيوم إنتاج الطاقة الخلوية

يلعب المغنيسيوم دوراً أساسياً في كيفية إنتاج الجسم للطاقة، فهو ضروري لتنشيط الأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، الجزيء الذي تعتمد عليه الخلايا للحصول على الطاقة، ومن دون كمية كافية من المغنيسيوم، تصبح هذه العملية أقل كفاءة.

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى إعاقة إنتاج الطاقة على المستوى الخلوي، وقد يُساهم في الشعور بالتعب.

كما يدعم المغنيسيوم وظائف العضلات والأعصاب الطبيعية، ويساعد على تنظيم النوم، وكل ذلك يؤثر على مستوى النشاط الذي يشعر به الشخص خلال النهار.

قد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من انخفاض تناول المغنيسيوم، أو الذين لديهم احتياجات أعلى منه بسبب الإجهاد، أو التمارين الرياضية المكثفة، أو بعض الحالات الصحية، تحسناً في الشعور بالتعب عند استعادة مستويات المغنيسيوم إلى وضعها الطبيعي.

يدعم المغنيسيوم إنتاج الطاقة على المستوى الأساسي. فهو لا يُعطي دفعة طاقة فورية، ولكنه يساعد الجسم على إنتاج الطاقة واستخدامها بكفاءة أكبر مع مرور الوقت.

يدعم فيتامين سي الطاقة بشكل غير مباشر

لا يُنتج فيتامين سي الطاقة بشكل مباشر. بل يدعم استقلاب الطاقة بطرق غير مباشرة. حيث يُعدّ فيتامين ج ضرورياً لإنتاج الكارنيتين، وهو مركب يُساعد على نقل الأحماض الدهنية إلى الميتوكوندريا، حيث تُستخدم لتوليد الطاقة.

ارتبط انخفاض مستويات فيتامين سي بالتعب وانخفاض القدرة البدنية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي وزيادة الإجهاد التأكسدي.

قد يُساعد تعديل النقص في تقليل الشعور بالتعب لدى الأشخاص الذين يتناولون كميات قليلة من فيتامين سي.

مع ذلك، لا يعمل فيتامين سي كمنشط، ومن غير المرجح أن تُؤدي المكملات الغذائية إلى زيادة مستويات الطاقة لدى الأشخاص الذين يحصلون بالفعل على احتياجاتهم اليومية منه.