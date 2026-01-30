طقس العراق.. أمطار متفرقة وارتفاع في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار متفرقة وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الجمعة 30 كانون الثاني 2026، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ويتحول ليلاً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار وثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات في المنطقة الوسطى، وترتفع بعض الدرجات في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 11، السليمانية 12، أربيل 14، نينوى 15، كركوك 16، صلاح الدين والأنبار 19، وكربلاء المقدسة وديالى 21، وبغداد وبابل والنجف الأشرف والديوانية وواسط وميسان 22، والبصرة وذي قار والمثنى 23".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في أماكن متفرقة تزداد غزارتها في الأقسام الشرقية منها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".

وأشار إلى، أن "يوم الاثنين المقبل سيكون الطقس غائماً على العموم مع فرص لتساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".

وبين، أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس غائماً على العموم مع فرص لتساقط زخات مطر متفرقة تكون غزيرة في الأقسام الشمالية الشرقية من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات على عموم البلاد".