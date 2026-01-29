حالة الطقس في إقليم كوردستان: استمرار الأمطار وتحذيرات من ضباب كثيف خلال الـ 48 ساعة القادمة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، مشيرةً إلى استمرار هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

اليوم الخميس، 29 كانون الثاني 2026: بحسب التوقعات، ستكون سماء الإقليم اليوم غائمة كلياً بشكل عام، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في عدة مناطق. وتكون الأمطار أكثر تأثيراً في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية (إدارتي سوران ورابرين، محافظتي السليمانية وحلبجة، وإدارة كرميان)، حيث ستستمر على شكل أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى ساعات المساء. كما ستشهد المناطق الجبلية الحدودية تساقطاً خفيفاً للثلوج، فيما سيتشكل ضباب كثيف يغطي معظم المناطق خلال ساعات الليل.

ستنخفض درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية مقارنة بيوم أمس، وتتراوح سرعة الرياح بين 10 إلى 20 كم/ساعة، كما سينخفض مدى الرؤية بسبب الضباب في بعض المناطق ليصل إلى 1-2 كم.

غداً الجمعة، 30 كانون الثاني 2026: تتوقع الأنواء الجوية تشكل الضباب في ساعات الصباح، وتتحول السماء من غائمة جزئياً إلى غائمة كلياً. وتبدأ موجة جديدة من الأمطار أولاً في المناطق الغربية والشمالية من الإقليم، لتمتد بعد الظهر لتشمل معظم المناطق. كما يستمر تساقط الثلوج في المناطق الجبلية الحدودية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة باليوم.

درجات الحرارة القصوى المتوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة:

أربيل: اليوم 12، غداً 14

السليمانية: اليوم 8، غداً 10

دهوك: اليوم 12، غداً 13

حلبجة: اليوم 8، غداً 8

كركوك: (لم يتم تسجيلها

زاخو: اليوم 12، غداً 14

سوران: اليوم 5، غداً 6

حاجي عمران: اليوم 3، غداً 3

جمجمال: اليوم 10، غداً 12

آكري (عقرة): اليوم 10، غداً 10

بيرمام: اليوم 8، غداً 9

وتدعو مديرية الأنواء الجوية السائقين إلى توخي الحذر الشديد عند تشكل الضباب وانخفاض مدى الرؤية.