اتحاد علماء كوردستان: وحدة الصف القومي واجب شرعي ووطني.. وندعو لتوحيد الخطاب الديني والإعلامي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، عبد الله شيركاوي، اليوم الجمعة 30 كانون الثاني 2026، أن تعزيز وحدة الصف الوطني هو السبيل الوحيد لتحقيق النصر وضمان بقاء وتطور الشعب الكوردي، مشدداً على ضرورة أن تتحول المنابر الدينية ومنصات الإعلام الحديث إلى أدوات فاعلة لترسيخ وحدة الخطاب والموقف.

وقال شيركاوي في تصريح لموقع "كوردستان 24": "إن علماء الدين كانوا دائماً وسيبقون داعمين ومساندين لثوابت الشعب والوطن وقضاياه العادلة في كافة المراحل"، مشيراً إلى أن خطبة الجمعة لهذا اليوم تمحورت حول "أهمية وحدة الصف" استناداً إلى قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

وأضاف المتحدث باسم اتحاد العلماء، أن التجارب القاسية والمآسي التي مر بها شعب كوردستان عبر التاريخ يجب أن تكون درساً بليغاً يدفع الجميع نحو التلاحم ونبذ التفرقة والخلافات.

وشدد شيركاوي على أن الحفاظ على وحدة الصف ليس مجرد ضرورة سياسية، بل هو "واجب شرعي ووطني"، وهو الأداة الأساسية لحماية البلاد من تهديدات الأعداء وتجنيبها ويلات الحروب والنزاعات.

وفي ختام تصريحه، دعا شيركاوي القائمين على المنابر الدينية والمؤسسات الإعلامية إلى تبني خطاب موحد يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويسهم في تعزيز روح التكاتف بين أبناء المجتمع.