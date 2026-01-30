مظاهرات حاشدة في مدن إقليم كوردستان دعماً لـ"روجافا"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- انطلقت في مختلف مدن ومناطق إقليم كوردستان، اليوم، تظاهرات جماهيرية حاشدة تعبيراً عن التضامن المطلق مع كوردستان سوريا (روج آفا)، وذلك في أعقاب الهجمات التي شنها الجيش العربي السوري على المنطقة.

وشملت الفعاليات الاحتجاجية العاصمة أربيل، ومحافظات كركوك والسليمانية ودهوك وحلبجة، بالإضافة إلى الإدارات المستقلة، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الكوردية والشعارات القومية، مؤكدين على وحدة الموقف الكوردي في مواجهة التحديات التي تتعرض لها "روج آفا".

وعلى الصعيد الدولي، أعلنت "كونفدرالية الجالية الكوردستانية" عن تنظيم تظاهرة كبرى يوم غدٍ السبت، الموافق 31 كانون الثاني 2026، في مدينة بون الألمانية. ومن المتوقع أن يشارك في هذه المسيرة أكثر من 20 ألف شخص من أبناء الجالية الكوردستانية في أوروبا للتنديد بالهجمات والمطالبة بحماية المدنيين.

وفي سياق متصل، أطلقت فعاليات مدنية وشعبية في معظم مدن الإقليم حملات واسعة لجمع المساعدات الإنسانية والطبية لدعم صمود أهالي روج آفا وتخفيف معاناتهم جراء العمليات العسكرية.

تزامن ذلك مع تحركات دبلوماسية وشعبية واسعة للجالية الكوردستانية في دول أوروبا والولايات المتحدة وبريطانيا، حيث نُظمت وقفات احتجاجية لإيصال رسالة الشعب الكوردي ومطالب "روج آفا" إلى مراكز صنع القرار العالمي والبرلمانات الدولية، داعين المجتمع الدولي للتدخل العاجل ووقف التصعيد العسكري ضد المنطقة.