بيان صادر عن رئيس حكومة إقليم كوردستان بشأن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 30 كانون الثاني (يناير) 2026، بياناً بشأن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وفيما يلي نص البيان:

نرحّب بالاتفاق الموقّع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ونعرب عن أملنا في أن يشكّل خطوة أولى نحو توسيع مسار التفاهم، بما يفضي إلى ترسيخ السلام والحرية والاستقرار والتنمية في عموم سوريا، ولا سيّما في المناطق الكوردية.

كما نأمل أن يكون هذا الاتفاق منطلقاً أساسياً لضمان الحقوق المشروعة لجميع المكوّنات السورية، وأن يمهّد الطريق لعودة اللاجئين عودةً كريمة إلى ديارهم ومناطقهم الأصلية.

كذلك نعبر عن فخرنا واعتزازنا بالدور المساند الذي يضطلع به شعب کوردستان في مختلف أنحاء العالم، ولا سيّما الجهود البارزة لجناب الرئيس مسعود بارزاني، في نزع فتيل التوترات، وترسيخ نهج الحوار بوصفه السبيل الأمثل لمعالجة المشاكل جذرياً.

كما نثمّن عالياً ونقدر دور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وإدارته، وممثليها، والكونغرس، والدول الصديقة، في دعم مساعي إنهاء التوترات، ودعم الحقوق المشروعة لجميع المكوّنات السورية، والإسهام في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2026/1/30