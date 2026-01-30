نيجيرفان بارزاني يرحب بالاتفاق بين الحكومة السورية و قسد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن ترحيبه بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، واصفاً إياه بـ "الخطوة الهامة والصحيحة" نحو تحقيق الحل السلمي وإنهاء حالة التوتر في البلاد.

وأكد بارزاني في بيان رسمي، أن الاتفاق الذي يتضمن وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات العسكرية والإدارية، يمثل مساراً حيوياً لضمان الحقوق المدنية والتعليمية للشعب الكوردي، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم بكرامة.

وشدد رئيس الإقليم على الموقف الثابت لكوردستان في دعم لغة الحوار، قائلاً: "لقد أكدنا دائماً أن الحوار والتفاهم والحل السياسي هي السبل الوحيدة لإيجاد حل مستدام يصب في مصلحة الجميع".

وأشار بارزاني إلى أن هذا التوافق يمهد الطريق لإرساء أرضية صلبة للاستقرار والسلم الاجتماعي، ويعزز قيم التعايش السلمي بين كافة المكونات السورية.

وفي ختام بيانه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق منطلقاً لإعادة بناء سوريا موحدة، تضمن حقوق الشعب الكوردي وجميع المكونات الأخرى ضمن الدستور القادم، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الشامل لسوريا والمنطقة بوجه عام.