الرئيس بارزاني يرحّب بالاتفاق المبرم بين قسد ودمشق

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- رحّب الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

معرباً عن أمله في أن يكون الاتفاق مستداماً وناجحاً.

وأكّد الرئيس بارزاني في بيانٍ له، أن الحوار والسلام هما الطريق الصحيح لمعالجة المشاكل والخلافات.

وفيما يأتي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

نرحّب بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد، وإذ نقدّم التهاني للطرفين، نعرب عن أملنا في أن يكون الاتفاق مستداماً وناجحاً.

ونؤكد إيماننا الراسخ بأن الحوار والسلام هما الطريق الصحيح لمعالجة المشاكل والخلافات.

كما نأمل أن تُطوى صفحة معاناة وآلام الشعب الكوردي في سوريا بعد الآن، وأن ينعم جميع الأطراف بالسلام والحرية والاستقرار في سوريا.

مسعود بارزاني

30 كانون الثاني 2026