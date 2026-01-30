كندا ترحّب بالاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعرب سفير كندا لدى سوريا ولبنان، غريغوري غاليغان، عن ترحيب بلاده بالاتفاق الشامل الذي تم التوصل إليه بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية الانتقالية.

واصفاً إياه بـ "الخطوة الهامة" نحو تهدئة الأوضاع واستعادة الحقوق المشروعة للكورد.

وفي تصريح له اليوم الجمعة، 30 كانون الثاني 2026، أكد غاليغان أن هذا الاتفاق يمثل ركيزة أساسية لتقليل حدة التوتر وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن التفاهمات المشتركة تضمنت بنوداً جوهرية تتعلق بالحقوق المدنية المعلقة، لاسيما ملف التعليم باللغة الكوردية وضمان العودة الآمنة للنازحين إلى مناطقهم في كوردستان سوريا.

وأوضح السفير الكندي أن الاتفاق يأتي بعد أسابيع من المواجهات والنزاعات، ويتضمن:

• وقفاً فورياً لإطلاق النار على كافة الجبهات.

• انسحاب القوات من خطوط التماس المباشرة.

• آلية تدريجية لدمج عناصر "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وشدد غاليغان على أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل كلي على "التنفيذ العادل والموثوق" لبنود الاتفاق، بما يضمن الاستقرار الدائم لجميع أبناء الشعب السوري.

يأتي هذا الترحيب الدولي في أعقاب إعلان المركز الإعلامي لـ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الجمعة، عن بنود الاتفاقية الشاملة مع دمشق، والتي تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية والبدء بعملية دمج كاملة للقوى العسكرية والمؤسسات الإدارية في مناطق شمال وشرق سوريا (كوردستان سوريا) ضمن هيكلية الدولة.