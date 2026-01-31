الاتحاد الأوروبي يرحّب بالاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، ودعا إلى تنفيذه "بحسن نية وتوافق".

وقال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن "وقفاً كاملاً للأعمال العدائية ضروري للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وعودة النازحين داخلياً".

كما دعا التكتل الطرفين إلى "ضمان أمن المخيمات ومراكز الاحتجاز والعمل على منع عودة" تنظيم داعش.

وتوصل الجانبان إلى الاتفاق في ظلّ وقف لإطلاق النار بين قواتهما بدأ في 20 كانون الثاني/يناير إثر أسابيع من التوتر، انسحبت خلالها قوات سوريا الديموقراطية ("قسد") التي يقودها الكورد من مساحات واسعة في شمال البلاد وشرقها، بناءً على تفاهمات دولية.

ويشمل الاتفاق الجديد "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي" في شمال شرق سوريا.