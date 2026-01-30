مرشح رئاسة الوزراء الأسبق ينتقد إدارة الحكومة الاتحادية للملف الاقتصادي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد مرشح رئاسة الوزراء العراقي الأسبق، محمد توفيق علاوي، أن الحكومة العراقية تسلك مساراً خاطئاً في إدارة اقتصاد البلاد.

مشدداً على أنه في حال عدم إيجاد الطريق الصحيح وتصحيح الأخطاء، فإن العراق لن يتمكن من تجاوز أزمته الاقتصادية.

وفي تصريح خاص لـ كوردستان 24، اليوم الجمعة ، قال علاوي: إذا استمررنا في ذات السياسات التي اتبعتها الحكومة العراقية حتى الآن، فلن نتمكن من إنقاذ أنفسنا من الأزمة الاقتصادية؛ لذا يتحتم علينا اتباع سياسات حديثة لإبعاد العراق عن مخاطر الأزمات المالية".

وأضاف علاوي موضحاً: "الحقيقة هي أننا إذا سعينا لتصحيح الأخطاء، فسنتمكن من تجاوز الوضع الاقتصادي غير المستقر الحالي، وهو ما سيؤدي إلى نهوض الواقع الاقتصادي للبلاد، وإذا حدث ذلك فسنستطيع الوقوف على أقدامنا مجدداً، أما إذا استمر الواقع على ما هو عليه الآن، فلن نتمكن من الخروج منه".

وبشأن معالجة القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد، صرح علاوي: "باعتقادي، إذا توفرت نية جدية، فسيتم إيجاد حل جذري لهذا الملف".

مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة عدم الاعتماد على الحلول المؤقتة بقوله: "لا يجوز الاعتماد على الحلول المؤقتة، لأننا نلجأ إليها دائماً وقت الأزمات وهذا خطأ، لذا يجب إيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل العالقة بین أربيل والحكومة الاتحادية".