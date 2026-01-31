مرصد إيكو عراق: رواتب الرئاسات تبتلع 11.5 بالمائة من أموال الموظفين

منذ 5 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مرصد إيكو عراق أن رواتب الرئاسات الثلاث في العراق "رئاسة الجمهورية، البرلمان، ومجلس الوزراء" تمثل نحو 11.5% من إجمالي رواتب موظفي الدولة.

واصفاً هذه الرواتب بالمرتفعة وغير مبررة مقارنة بالمواطن العادي.

وقال المرصد في بيان صحفي، إن "بلغ إجمالي رواتب موظفي الدولة حتى تشرين الثاني 2025 نحو 56 تريليون دينار".

موضحاً "أما رواتب مجلس الوزراء نحو 5.9 تريليون، ومجلس النواب 0.5 تريليون، ورئاسة الجمهورية 0.04 تريليون دينار، ليصل مجموع رواتب الرئاسات الثلاث إلى 6.46 تريليون دينار".

واعتبر المرصد أن "هذه النفقات الفلكية على الرئاسات تأتي على حساب الخدمات العامة التي يحتاجها المواطن بشكل مباشر، وهي بمثابة هدر للمال العام".

مشيرًا إلى أن "هذه المؤسسات ليست خدماتية بشكل مباشر ولا يلمس المواطن خدماتها، بينما ملايين الموظفين يحصلون على رواتب ضعيفة مقابل عملهم اليومي".

وأوضح البيان أن "استمرار هذا الوضع يعكس فجوة واضحة في أولويات الإنفاق الحكومي ويضع علامات استفهام كبيرة حول عدالة توزيع الموارد العامة".