مديرية منفذ الشلامجة تضبط مسافرة عراقية بحوزتها مواد مخدرة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بحوزة مسافرة عراقية بمنفذ الشلامجة.

وقال المتحدث الرسمي بأسم الهيئة علاء الدين القيسي، إن مديرية منفذ الشلامجة الحدودي "تمكنت من ضبط مسافرة عراقية بحوزتها مواد مخدرة ( كرستال مع المارجوانا)، كانت مخبئة بطريقة احترافية داخل نعليها، حاولت إدخالها للبلاد".

وأشار القيسي في بيانٍ له، أن عملية الضبط "تمت بالتعاون مع مفتشات شرطة الگمرك والمنفذ".

موضحاً أنه "تم تنظيم محضر ضبط وإحالة المتهمه مع المضبوطات لعرضها أمام القاضي المختص".

ومنفذ الشلامجة هو منفذ حدودي بري للعراق مع إيران يقع شرق محافظة البصرة ويبعد عن مركز مدينة البصرة حوالي 30 كم، وتدخل عبره المئات من الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع إلى البصرة يومياً، إضافة إلى الزوار الإيرانيين القادمين لزيارة العتبات المقدسة في العراق.