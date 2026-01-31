الجيش العربي السوري يسحب قواته من محيط الحسكة باتجاه الشدادي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أفاد موفد كوردستان24 في غرب كوردستان، ديلان بارزان، بانسحاب الجيش العربي السوري من محيط مدينة الحسكة إلى بلدة الشدادي.

وقال موفد كوردستان24، إن قوات سوريا الديمقراطية تمركزت في جبل قزوان (عبد العزيز) جنوبي الحسكة.

وجبل قزوان (عبد العزيز) هو موقع جغرافي استراتيجي جنوب غرب الحسكة، وسيطرته من قبل قوات سوريا الديمقراطية تمنحه هيمنة عسكرية أكبر على المناطق الواقعة جنوب المدينة.

يأتي ذلك، في وقتٍ أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على أن الجيش السوري لن يدخل أي مدينة أو منطقة كوردية، ضمن بنود الاتفاق مع دمشق.

مؤكداً أن مدينتي كوباني ومناطق الجزيرة ستبقيان تحت السيطرة العسكرية لقوات قسد، حيث تقع مسؤولية حماية تلك المناطق بشكل كامل على عاتق قواتهم.

وأوضح أنه رغم وجود قرار بدمج قوات قسد مع الجيش السوري، فإن ذلك لا يعني سيطرة الجيش على المناطق الكوردية، بل يندرج في إطار نوع من التنسيق الوطني.

كما أشار القائد العام لقسد إلى السماح بدخول أعداد محدودة من قوات الجيش السوري إلى مدينتي الحسكة والقامشلي.

مؤكداً أن دورها يقتصر فقط على إجراءات عملية دمج القوات، ولا يُمنح لها أي دور في السيطرة أو إدارة المنطقة، حيث ستؤدي مهام محددة ثم تغادر المنطقة.