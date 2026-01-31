ولادة أكثر من 16 ألف طفلاً.. مستشفى أربيل للولادة يكشف عن حصيلة خدماته الطبية لعام 2025

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة مستشفى أربيل للنساء والولادة عن إحصائيات الولادات والخدمات الطبية المقدمة خلال العام الماضي، مشيرةً إلى تسجيل أكثر من 16 ألف حالة ولادة، ما بين طبيعية وقيصرية.

وقالت مدير المستشفى، شادان شيروان حيدري، في مؤتمر صحفي: شهد المستشفى خلال العام المنصرم ولادة 16 ألفاً و676 طفلاً، حيث بلغت حالات الولادة الطبيعية 10 آلاف و216 حالة، بينما تم تسجيل 6 آلاف و460 حالة عن طريق العمليات القيصرية.

وحول جنس المواليد، كشفت حيدري أن عدد الذكور بلغ 8 آلاف و417 طفلاً، مقابل 8 آلاف و259 من الإناث، كما لفتت إلى تسجيل 416 حالة ولادة لتوائم ثنائية، و10 حالات لتوائم ثلاثية.

واستعرضت مديرة المستشفى الإحصائيات العامة للخدمات الطبية، موضحةً أن عدد حالات الرقود في المستشفى بلغ 35 ألفاً و417 حالة، كما أُجريت 6 آلاف و361 عملية جراحية كبرى، وألف و447 عملية متوسطة، و317 عملية صغرى.

وأضافت أن المستشفى استقبل 75 ألفاً و607 مراجعين، فيما تم إدخال 7 آلاف و996 طفلاً إلى قسم الخدج (الأطفال غير مكتملي النمو).

وفيما يخص الخدمات المختبرية والتشخيصية، ذكرت حيدري أنه تم إجراء 22 ألفاً و163 فحصاً مختبرياً، و61 ألفاً و739 فحصاً بجهاز السونار، بالإضافة إلى 3 آلاف و101 فحص بالأشعة.

كما أشارت إلى إجراء 273 عملية ناظور، منها 112 حالة مخصصة للنساء الحوامل.