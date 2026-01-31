محافظ أربيل: يتم إيصال المساعدات بأمانة إلى روجآفا

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، إن قسماً كبيراً من المساعدات قد تم إيصالها إلى غرب كردستان (روجآفا)، وما تبقى منها سيستمر إيصاله وتوزيعه على الأهالي عبر مؤسسة بارزاني الخيرية.

وشدد محافظ أربيل خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم السبت، على أن "هذه الحملة واجب وطني وقومي وأخلاقي وإنساني".

مضيفاً: بكل سرور، جُمعت المساعدات والدعم من جميع أجزاء كوردستان لإخوتنا وأخواتنا في روجآفا.

وقدم خوشناو شكره للمشاركين في الحملة ولوسائل الإعلام على دورهم في إيصال صورة ومعاناة أوضاع كورد روجآفا، وتحفيز المواطنين على المشاركة في هذه الحملة.

كما أوضح محافظ أربيل أنه، إلى جانب توفير المستلزمات، تم جمع مبلغ قدره مليار و700 مليون دينار عراقي ضمن هذه الحملة.

وفيما يتعلق بالتظاهرات الداعمة لروجآفا، قال خوشناو: يجب أن تُنظَّم التظاهرات ضمن الأطر القانونية المحددة وبأسلوب مدني، لا بطريقة فوضوية وغير منظمة.

وأضاف: في الوقت الراهن، ومع التوصل إلى اتفاق سلام، لم تعد هناك حاجة للتظاهر، ونأمل أن يُنفذ هذا الاتفاق دون أي مشاكل، وأن ينال كورد روجآفا حقوقهم، وأن يعمّ السلام والاستقرار مناطقهم وجميع أنحاء سوريا.

ووصف محافظ أربيل جهود السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام بأنها عمل مهم، قائلاً: إن الشعب الكوردي لا ينسى أصدقاءه أبداً، ونحن نأمل أن يتحول مشروع القانون إلى قانون نافذ، وألا يتعرض شعبنا مرة أخرى للظلم.