مؤسسة بارزاني الخيرية توصل أول قافلة مساعدات إنسانية إلى حلب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم السبت، إيصال أول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة حلب، وذلك في إطار جهودها الإغاثية لدعم سكان غرب كوردستان.

وأفادت المؤسسة أن القافلة وصلت بتاريخ 31 كانون الثاني 2026، وتم توزيعها على 600 عائلة نازحة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، بهدف التخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء الظروف الإنسانية الصعبة.

وتضمنت المساعدات بطانيات وفرشاً، وسلالاً غذائية، ومواد تنظيف، إضافة إلى حليب وحفاضات للأطفال، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للعائلات المستفيدة.

وأكدت مؤسسة بارزاني الخيرية أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من المساعدات الإنسانية المستمرة، في تأكيد على التزامها بدعم العائلات النازحة وتوفير متطلباتها الأساسية في المناطق المتضررة.