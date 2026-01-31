"من ناشفيل إلى غرب كوردستان".. حملة تبرعات كوردية واسعة في أمريكا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في مدينة ناشفيل الأمريكية، التي تُعرف بـ "كوردستان الصغرى"، انطلقت حملة إنسانية واسعة لجمع التبرعات والمساعدات، استجابةً للأوضاع الصعبة التي يمر بها الكورد في "روجافا" (كوردستان سوريا)، بهدف تخفيف معاناة العائلات والأطفال وتوفير المستلزمات الأساسية في ظل ظروف معيشية ومناخية قاسية.

الحملة التي تجري بدعم وتنسيق مع "مؤسسة بارزاني الخيرية" (BCF)، اتخذت مسارين لضمان وصول أكبر قدر من المساعدات.

وبحسب القائمين على الحملة، فإن المسار الأول يتمثل في التبرع المباشر عبر الإنترنت (أونلاين)، بينما المسار الثاني خصص لاستلام المساعدات العينية والمادية في مواقع ميدانية بمدينة ناشفيل، من بينها "سوق نوروز" الذي تحول إلى نقطة تجمع للمتبرعين.

وتقول خوناف أمين ممثلة مؤسسة بارزاني الخيرية في امريكا والمشرفة على الحملة في تصريح لـ (كوردستان 24): "أطلقنا مشروعاً يحمل اسم (اشترِ لي قهوة - Buy me a coffee)، حيث تبلغ قيمة التبرع البسيط 10 دولارات، وهي كفيلة بتوفير الحليب والملابس والمستلزمات الضرورية لأطفالنا في كوردستان سوريا".





شهدت الحملة مشاركة فاعلة من الجالية الكوردية، بما في ذلك "مجلس كورد ناشفيل" و"كنفدرالية روند الكوردستاني".

وعبّر المشاركون عن تضامنهم الكامل مع إخوتهم في الطرف الآخر من العالم، مؤكدين أن المسافات الجغرافية لا تمنعهم من أداء واجبهم القومي.

وصرح أحد المشاركين في الحملة قائلاً: "نحن هنا لنكون صوت أهلنا في روجافا. هذا أقل ما يمكننا تقديمه في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الكوردستانيون هناك، إنه واجب وطني لا يمكن التخلي عنه".

تأتي هذه المبادرة في وقت تعاني فيه مناطق كوردستان سوريا من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الغذاء والكهرباء والمياه، فضلاً عن موجة البرد القارس.

وأشارت إحدى المشاركات إلى أن "الشعور بمعاناة الأخوة والأخوات الذين يفتقدون للتدفئة والمستلزمات الحياتية هو الدافع الأساسي لهذا التحرك السريع من قبل رجال الأعمال وعامة الناس في ناشفيل".

ولم تقتصر الفعالية على جمع التبرعات فحسب، بل شهدت المدينة تجمعاً جماهيرياً رفع فيه المشاركون أعلام كوردستان ولافتات تدعو لإنقاذ الكورد في سوريا وحمايتهم، في رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول وحدة الصف الكوردي وتكاتفه في الأزمات.

تستمر الحملة في ناشفيل لعدة أيام، مع طموحات بجمع مبالغ مالية ومساعدات عينية كبيرة، ليتم إرسالها لاحقاً عبر مؤسسة بارزاني الخيرية إلى العائلات المحتاجة في مدن وبلدات كوردستان سوريا.

تقرير: عيسى حسن - كوردستان 24 – ناشفيل / أمريكا