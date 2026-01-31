جعفر أيمنيكي: الرئيس بارزاني كان دائماً مهتماً بروژآفاي كوردستان

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني جعفر أيمنيكي، أن الحفاظ على الواقع الراهن في غربي كوردستان يمثل هدفاً استراتيجياً لأهالي المنطقة ولإقليم كوردستان والقيادة السياسية الكوردية على حد سواء.

وقال أيمنيكي خلال تصريحٍ صحفي اليوم السبت، إن الرئيس بارزاني كان دائماً يحمل همّ غربي كوردستان ويضعه في مقدمة أولوياته منذ بدايات عامي 2011 و2012 وحتى يومنا هذا.

وفيما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب، أوضح إيمينكي أن الكورد لعبوا دوراً تاريخياً وحاسماً في هذا الصدد، مؤكداً أن العالم بأسره مدين للكورد في معركتهم ضد تنظيم داعش، إذ لولا التضحيات الكوردية لما تحقق النصر على التنظيم، وهي حقيقة تجلت بوضوح في كل من العراق وسوريا.

كما تناول في حديثه التعقيدات الجيوسياسية في المنطقة، واصفاً وضع غربي كوردستان بالحساس جداً والذي يتطلب دعماً مستمراً، سواء من جانب إقليم كوردستان أو على المستوى الدولي.

موضحاً أن قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والرئيس بارزاني يواصلون جهودهم الدبلوماسية الحثيثة لحماية تلك المكتسبات.

وفي ختام تصريحه، أعرب أيمنيكي عن تقديره للشعب الكوردي ووسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي لما أظهروه من روح وطنية عالية.

مشدداً على أن الكورد في أجزاء كوردستان الأربعة يمثلون روحاً واحدة وجسداً واحداً ويهدفون إلى غاية مشتركة وهي العيش بكرامة وشموخ.

كما جدد التزام الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمواصلة الجهود في أربيل وبغداد لانتزاع الحقوق القومية والديمقراطية المشروعة.