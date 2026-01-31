منسق التوصيات الدولية: إقليم كوردستان يشارك في الدورة الـ (92) لمناقشات اتفاقية سيداو

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، أن وفد الإقليم سيشارك ضمن وفد جمهورية العراق في الدورة الـ(92) للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، المزمع عقدها في الفترة من 2 إلى 6 شباط 2026 في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، سويسرا.

وأضاف زيباري أن الدورة ستشهد حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المرأة، لمناقشة التقرير الدوري الثامن لجمهورية العراق.

مشيرًا إلى أن هذه المناقشات تُعد منصة مهمة لاستعراض جهود حكومة الإقليم للقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف الأسري، عبر القوانين والتعليمات الصادرة عن الحكومة، ودور المؤسسات المختصة في الإقليم في مناهضة العنف وبناء مجتمع قائم على المساواة.

وأكد زيباري أن حكومة الإقليم، في إطار خطة حقوق الإنسان (2021–2025) وتنفيذ التوصيات الدولية، حققت إنجازات ملموسة وتقدّمًا جادًا، وأن الدورات السابقة شهدت إشادة من عدة دول بالالتزام بالمبادئ والتوصيات الدولية، لا سيما في مجالات تعزيز المساواة، تعليق العمل بعقوبة الإعدام، واستقبال النازحين واللاجئين.