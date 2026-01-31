الشاي الأسود مقابل الأعشاب... أيهما يحتوي على مضادات أكسدة أكثر؟

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بينما يُصنع الشاي الأسود من نبات الكاميليا الصينية، تُصنع أنواع شاي الأعشاب المختلفة، مثل البابونج والزنجبيل والكركديه، من نباتات أخرى، ولا تُصنف تقنياً ضمن أنواع الشاي.

ويوفر كلا النوعين مضادات الأكسدة، لكن تشير الأبحاث إلى أن الشاي الأسود يحتوي عموماً على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنةً بمعظم أنواع شاي الأعشاب التي قد تختلف مستويات مضادات الأكسدة فيها بدرجة كبيرة، وفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث».

خصائص الشاي الأسود المضادة للأكسدة

يُعد الشاي الأسود مشروباً غنياً بـ«البوليفينولات»، وهي مركبات نباتية طبيعية غنية بمضادات الأكسدة والالتهابات. ومن أبرز «البوليفينولات» الموجودة في الشاي: الكاتيكين، والثيافلافين، والثياروبيجين، وحمض الغاليك، والفلافونولات.

ويحتوي الشاي الأسود على كميات أكبر من «البوليفينولات»، وقد يوفر نشاطاً مضاداً للأكسدة أكبر من أنواع شاي الأعشاب الأخرى. ومع ذلك، فمن بين أنواع الشاي الحقيقي، يميل الشاي الأخضر إلى امتلاك التركيز الأكبر من مضادات الأكسدة مقارنةً بالشاي الأسود.

لكن يحتوي الشاي الأسود أيضاً على مركبات «الثيافلافين»، التي تفتقر إليها معظم أنواع الشاي الأخرى. وتتكون «الثيافلافينات» أثناء عملية الأكسدة، وتشكل ما بين 3 إلى 6 في المائة من «البوليفينولات» الموجودة في الشاي الأسود. وتشير الأبحاث إلى أن لـ«الثيافلافينات» خصائص مضادة للسرطان.

وتشير الدراسات إلى أن شرب ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يومياً يؤثر بشكل ملحوظ على حالة مضادات الأكسدة في الجسم، وقد يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة الناتجة عن الجذور الحرة، وهي جزيئات ضارة يصنعها الجسم باستمرار في أثناء قيام الخلايا بعملها وقد تتسبب في تلف الخلايا.

مضادات الأكسدة في شاي الأعشاب

يُعدّ البابونج والزنجبيل والكركديه من بين أنواع شاي الأعشاب الشائعة. ويستمتع الناس بشاي الأعشاب لنكهاته وروائحه المميزة وفوائده الصحية المحتملة.

ولأن شاي الأعشاب يُحضّر من مجموعة متنوعة من التوابل والزهور والأعشاب، فإنه يوفر طيفاً واسعاً من «البوليفينولات» ذات الخصائص المضادة للأكسدة.

فمثلاً، يحتوي شاي البابونج على مركبات «الفلافونويدات» المضادة للأكسدة مثل الأبيجينين، والكيرسيتين، والباتوليتين، واللوتولين. أما شاي القرفة فهو غني بمركبات مثل البروسيانيدين والكاتيكين. والزنجبيل غني بمركبات الجينجيرول والشوجاول. ويحتوي النعناع على حمض الروزمارينيك، وكلها مضادات أكسدة مفيدة للصحة.

لكن بشكل عام، فإن قوة مضادات الأكسدة في أنواع شاي الأعشاب أقل من تلك الموجودة في الشاي الأسود.