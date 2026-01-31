طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 31 كانون الثاني 2026، أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع هطول أمطار خفيفة الشدة في بعض أقسام المنطقة الشمالية، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (4-6) كم".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 11، دهوك 12، أربيل 14، نينوى 15، كركوك 17، الأنبار 19، صلاح الدين 20، ديالى 21، بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل والديوانية وواسط وميسان والمثنى 23، ذي قار والبصرة 24".

وأضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً، واحياناً يكون غائماً وفرص لهطول زخات مطر خفيفة الشدة على المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية وبعض أقسام المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الافقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم".

وأشار إلى، أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً، واحياناً يكون غائماً مع هطول زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في أغلب مدن البلاد تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وقليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم".

وبين، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً مع هطول أمطار خفيفة الشدة ومتقطعة في المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، يتحسن الطقس ليلاً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مع احتمالية لتشكل غبار خفيف، تنخفض سرعتها ليلاً الى (10-20) كم/س، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم وفي الغبار (2-4) كم".