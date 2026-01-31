طقس كوردستان.. موجة أمطار تجتاح إقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، مؤكدة بدء موجة من الأمطار تشمل أغلب مناطق الإقليم.

ووفقاً للتقرير الصادر اليوم السبت، 31 كانون الثاني 2026، فإن الأجواء ستكون غائمة كلياً في عموم المناطق. ومن المتوقع أن تبدأ زخات المطر أولاً في حدود محافظة دهوك والمناطق الجبلية الشمالية، مع تساقط خفيف للثلوج في المناطق الحدودية الوعرة.

وأشارت المديرية إلى أن تأثير الموجة سيزداد في وقت متأخر من ليلة السبت، ليمتد إلى معظم مناطق الإقليم، حيث ستتراوح الهطولات بين أمطار خفيفة ومتوسطة. كما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأيام الماضية، مع رياح متغيرة السرعة تتراوح بين (10-20) كم/ساعة.

أما بشأن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، 1 شباط 2026، فمن المتوقع أن يستمر الغطاء السحابي مع هطول أمطار متوسطة في أغلب المناطق. وتبدأ حدة الموجة بالانحسار تدريجياً بعد الظهر، مع بقاء فرص لهطول زخات مطر متقطعة في أماكن متفرقة، فيما تبقى درجات الحرارة مقاربة لمعدلاتها المسجلة اليوم.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة (سيليزية):

أربيل: اليوم (15) | غداً (15)

السليمانية: اليوم (12) | غداً (12)

دهوك: اليوم (11) | غداً (12)

حلبجة: اليوم (12) | غداً (13)

زاخو: اليوم (11) | غداً (12)

سوران: اليوم (6) | غداً (7)

بيرمام: اليوم (9) | غداً (13)

حاجي أومران: اليوم (2) | غداً (3)

عقرة: اليوم (11) | غداً (13)

جمجمال: اليوم (12) | غداً (14)

وبحسب التوقعات الفنية، فإن مدى الرؤية سيكون ما بين 9 إلى 10 كيلومترات، مع رياح تهب من الاتجاه الجنوبي الشرقي.