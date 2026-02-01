الدهلكي لكوردستان24: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مرهونة بالتوافق السياسي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو مجلس النواب العراقي، النائب رعد الدهلكي، أن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب تحقيق نصاب الثلثين وفق ما نص عليه الدستور، مشدداً على أن هذا الشرط وُضع لضمان وجود توافق سياسي شامل بين القوى الوطنية.

وقال النائب رعد الدهلكي لكوردستان24، أن حالة الركود السياسي الحالية تعود بشكل أساسي إلى عدم التوصل لقرار موحد بين الكتل الكوردستانية، مشيراً إلى تشكيل لجنة برلمانية وسياسية ستتوجه إلى إقليم كوردستان لتقريب وجهات النظر والخروج بحلول ناجعة تنهي الانسداد السياسي وتفضي إلى تسمية مرشح متوافق عليه.

وحمّل الدهلكي الكتل السياسية المسؤولية الكاملة عن تأخير الاستحقاقات الدستورية، مؤكداً أن مجلس النواب بكامل أعضائه وهيئته متواجد ومستعد لعقد الجلسة في أي وقت، إلا أن غياب التفاهمات السياسية هو العائق الوحيد. وحذر من استمرار تقديم المصالح والخلافات الحزبية على حساب الإنجازات البرلمانية التي ينتظرها الشعب.

وكشف النائب عن وجود سقف زمني للكتل الكوردية ينتهي بحلول يوم الخميس المقبل للتوصل إلى اتفاق، مبيناً أن البرلمان أرسل رسائل واضحة للكتل السياسية مفادها الجاهزية للتصويت في حال الاتفاق، أو الاضطرار للذهاب نحو خيار "الفضاء الوطني" لحسم الاستحقاق وترك الأمر لقرار النواب تحت قبة البرلمان.

وشدد الدهلكي على ضرورة حسم ملف رئاسة الجمهورية أولاً، كونه البوابة القانونية لتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، داعياً الجميع إلى احترام التوقيتات الدستورية وتجاوز الخلافات التي يرى أنها "ليست بجديدة" على المشهد السياسي العراقي.

وفي سياق آخر، أعرب الدهلكي عن استغرابه من بعض المواقف السياسية التي اتخذت طابعاً شخصياً مؤخراً، مشيراً إلى أن بعض التصريحات أو "التغريدات" بدت وكأنها محاولات من أطراف معينة لـ "دس السم" وإرباك المشهد. واختتم الدهلكي تصريحه بالتأكيد على أن الإطار التنسيقي يعمل بجد للوصول إلى مرشح قادر على تحمل مسؤولية المرحلة القادمة، واصفاً إياها بأنها "لن تكون سهلة أو هينة" وتتطلب تكاتفاً وطنياً حقيقياً.