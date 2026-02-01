تخفيض التعرفة الجمركية في العراق بمقدار 25%

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية، يوم الأحد، توجيهاً باعتماد نسبة تخفيض مقدارها 25% على متوسط القيم الاستيرادية المثبتة في نظام "الأسيكودا".

وبحسب وثيقة، وردت لـ كوردستان24، يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات وتسهيل الإجراءات الجمركية.

ورفعت الحكومة العراقية الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح تبدأ من 5% و10% و15%، وصولاً إلى الحد الأعلى البالغ 30%.

تغطي هذه النسب كامل سجل التعريفة الجمركية المؤلف من 99 فصلاً يضم نحو 16.4 ألف بند جمركي، وهي البنود المعتمدة عالمياً في حركة التجارة.