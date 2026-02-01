ماكرون يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا في اتصالين مع الشرع وعبدي

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة الجمهورية الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى مباحثات هاتفية مع كل من رئيس سوريا، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، تناولت آخر التطورات والمتغيرات المتسارعة على الساحة السورية.

ووفقاً للبيان الصادر عن الإليزيه، فقد أعرب الرئيس ماكرون عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، واصفاً هذه التفاهمات بأنها "خطوة إيجابية" في مسار التهدئة.

كما شدد الرئيس الفرنسي خلال اتصالاته على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق المذكور، مؤكداً أن هذه الخطوة أساسية لضمان تحقيق الاستقرار في المنطقة ومنع تصاعد التوترات.

يتبع..