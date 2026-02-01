نور الدين عيسى لـ كوردستان 24: الحكومة السورية وافقت على تعييني محافظاً للحسكة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن نور الدين عيسى أحمد أنه سيتوجه إلى دمشق خلال اليومين المقبلين لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمصادقة على تعيينه محافظاً للحسكة.

وصرح نور الدين عيسى أحمد لـ "كوردستان 24" اليوم الأحد، 1 شباط 2026، قائلاً: "لقد وافقت الحكومة السورية على تعييني محافظاً للحسكة، وسأتوجه إلى دمشق خلال هذين اليومين لإتمام الإجراءات القانونية".

وأشار أيضاً إلى استعداده التام لخدمة مدينة الحسكة، مؤكداً: "نحن مستعدون لكل شيء من أجل خدمة المدينة وسنحاول المضي بها نحو الأمام".

اليوم الأحد، 1 شباط 2026، وبحسب معلومات مراسل "كوردستان 24" في قامشلو، من المقرر أن يتم غداً الاثنين، في إطار تنفيذ الاتفاقية الشاملة، نشر القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية في المربع الأمني بمدينة قامشلو.

وفي المرحلة الأولى، سيتم تشكيل فرقة عسكرية جديدة تتألف من 3 ألوية تضم 16 ألف شخص من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وستستغرق عملية دمج قوات "قسد" مع الحكومة السورية مدة شهر واحد.

وبعد أن تم تسليم مطار قامشلو والمعابر الحدودية للحكومة السورية، سيتم في المرحلة الثانية تسليم الحقول النفطية أيضاً.

وكان المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) قد نشر يوم الجمعة، 30 كانون الثاني 2026، نص الاتفاقية الشاملة مع الحكومة السورية، والتي أُعلن فيها إنهاء الحرب وعملية الاندماج الكامل للقوات العسكرية والمؤسسات الإدارية في شمال وشرق سوريا.