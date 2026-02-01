الرئيس بارزاني يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين (پیرمام)، اليوم الأحد 1 شباط 2026، جوشوا هاريس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، والسيدة ويندي غرين، القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان.

وخلال اللقاء، أعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية، باسم الرئيس والحكومة الأمريكية، عن شكره وتقديره للرئيس بارزاني على كل الدعم والمساندة التي قدمها بخصوص الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وفيما يخص العملية السياسية في العراق، جدد القائم بالأعمال التأكيد على موقف الولايات المتحدة الداعم والمساند لإقليم كوردستان قوي ضمن إطار العراق.

من جانبه، وإلى جانب الترحيب بالوفد، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره لدور وموقف الولايات المتحدة في دعم شعب كوردستان، مشيراً إلى أنه لولا الموقف والدعم الأمريكي في عام 1991، لما كان بالإمكان حماية مكتسبات الانتفاضة والبرلمان وحكومة إقليم كوردستان.

كما شهد اللقاء تبادلاً دقيقاً لوجهات النظر حول العملية السياسية في العراق، حيث أكد الجانبان على أهمية الالتزام بالدستور، واتفقا في الرأي على ضرورة أن يقرر العراقيون بأنفسهم مستقبل بلادهم على أساس مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق.

وفي هذا السياق، رحب الجانبان بالحوارات والمشاورات الأخيرة في بغداد الهادفة إلى إيجاد آليات وسيناريوهات سياسية تراعي مصالح العراقيين، وتعزز الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق في كافة المجالات.