عدنان مفتي: الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني لم يتفقا بعد بشأن منصب رئيس الجمهورية

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أشار عدنان مفتي إلى تطلعه بأن تكون هذه الوحدة حافزاً للجميع، وخاصة للمسؤولين، مشدداً على ضرورة أن يستغل الحزبان (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) هذا الحماس الشعبي كفرصة مواتية للتوصل إلى اتفاق.

وصرح عدنان مفتي، العضو السابق في المكتب السياسي ومجلس المصالح للاتحاد الوطني الكوردستاني، لـ "كوردستان 24" اليوم الأحد، 1 شباط 2026، قائلاً: "لقد رأينا خلال الأيام القليلة الماضية مدى دعم الشعب الكوردي، لا سيما في إقليم كوردستان، لغرب كوردستان (روجآفا). إن هذه الوحدة مهمة جداً، ودعم غرب كوردستان هو بمثابة دعم للحرب ضد الإرهابيين".

كما أشار إلى قوله: "نأمل أن تصبح هذه الوحدة دافعاً للجميع وبشكل خاص للمسؤولين؛ إذ يجب على الديمقراطي والاتحاد الوطني تحويل هذا الحماس والزخم الشعبي إلى فرصة جيدة للاتفاق".

وبخصوص التوصل إلى اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول منصب رئيس الجمهورية، أوضح عدنان مفتي أنهما "لم يتفقا حتى الآن"، معرباً عن أمله في أن يتوصلا إلى اتفاق في القريب العاجل.