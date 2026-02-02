الرئيس بارزاني يجتمع مع وفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، 2 شباط 2026، في بيرمام، مع وفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي، ضمّ كلاً من محمد شياع السوداني رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، وهادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر، ومحسن المندلاوي رئيس ائتلاف الأساس، وعباس راضي الأمين العام للإطار التنسيقي.

وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على الأوضاع السياسية في العراق، والخطوات المتعلقة بالعملية السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية، إلى جانب تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية الجديدة.

وفيما يتعلق بملف رئاسة الجمهورية، شدد الرئيس بارزاني على أن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكورد، ولا بد من وضع وتثبيت آلية محددة لانتخابه، لتفادي تأزُّم العملية السياسية مع كل عملية انتخاب، من خلال اختيار مرشح رئاسة الجمهورية وفق تلك الآلية.

وشكّلت الأوضاع السياسية وآخر التطورات في سوريا والمنطقة بشكل عام، والتنسيق والتعاون بين الأطراف السياسية محاورَ أخرى للاجتماع.

تجدر الإشارة إلى أنّ الاجتماع عُقِدَ بحضور كل من نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، نائبي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاضل ميراني، مسؤول الهيئة العاملة، وهوشيار زيباري، ومحمود محمد، وسيداد بارزاني، أعضاء الهيئة العاملة للحزب، وفؤاد حسين، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني.