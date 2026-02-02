الرئيس بارزاني يستقبل السفير البريطاني لدى العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، 2 شباط 2026، في بيرمام، عرفان صديق، السفير البريطاني لدى العراق.

وشهد اللقاء، الذي حضره أيضاً أندرو بيزلي القنصل العام البريطاني في أربيل، بحثَ آخر التطورات السياسية في العراق، ومساعي تشكيل الحكومة الجديدة، إضافة إلى اختيار رئيس جمهورية العراق.

وأشار الرئيس بارزاني إلى أن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكورد.

مؤكداً ضرورة إعداد آلية مناسبة لانتخاب وتسمية مرشح رئاسة الجمهورية، واعتمادها كقاعدة ثابتة، بما يضمن عدم تعثر العملية السياسية في العراق بعد كل انتخابات.

وفيما يخص منصب رئيس الوزراء، أوضح الرئيس بارزاني أن هذا المنصب من حصة البيت الشيعي، ولا بد عليهم حسم هذه المسألة فيما بينهم.

كما كان الوضع في سوريا، والاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وعملية السلام في تركيا، وتعقيدات المنطقة عموماً، محاور أخرى للقاء.