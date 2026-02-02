الجزائري: المالكي لا يزال مرشح الإطار التنسيقي ولم نناقش استبداله

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، سيد سلام الجزائري، أن نوري المالكي لا يزال مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء حتى الآن.

لافتاً إلى عدم خوض أي نقاشات تتعلق بتغييره أو التخلي عن ترشيحه، ومع ذلك، أشار إلى استمرار الحوارات بهدف إرضاء جميع الأطراف، مع الأخذ بملاحظات القوى السياسية بعين الاعتبار.

وقال الجزائري في تصريحٍ لـ كوردستان24، إنهم بانتظار توصل الأطراف الكوردية إلى اتفاق بشأن مرشح مشترك، ليتسنى عقد جلسة البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

مشدداً على أن الجلسة لن تُعقد دون تحقيق هذا التوافق.

وفيما يخص الموقف السني، أوضح الجزائري أن الكورد والشيعة احترموا قرار المكون السني فيما يتعلق بمنصب رئاسة البرلمان.

لافتاً إلى أن الكورد أبدوا احترامهم لمرشح الإطار التنسيقي، وهو ما يستوجب المعاملة بالمثل من قبل الأطراف الأخرى، كما أكد وجود اتصالات مستمرة مع القوى السنية للوصول إلى تفاهمات مشتركة.