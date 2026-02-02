عضوٌ في تحالف الإعمار والتنمية: هناك مساعٍ لإقالة رئيس البرلمان العراقي

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن العضو في تحالف الإعمار والتنمية، علي الفتلاوي، عن وجود تحركاتٍ بشأن إقالة رئيس البرلمان العراقي، إلا أنه استبعد نجاحها.

وقال الفتلاوي في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن ائتلاف دولة القانون لديه نية لتغيير رئيس البرلمان بسبب عدم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتأخر تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

موضحاً أن أصل المشكلة يكمن في الخلافات داخل "البيت السني" لعدم رضاهم عن أداء رئيس البرلمان ورغبتهم في تغييره.

لكن عضو تحالف الإعمار والتنمية شدد على أن هذا الأمر "يظل غاية في الصعوبة ومن المستبعد تحقيقه".

وتشهد أروقة البرلمان العراقي حالياً، وعقب موقف محمد الحلبوسي من ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، تحركات من قبل ائتلاف دولة القانون وعدد من النواب من كتل مختلفة لجمع تواقيع تهدف لإقالة رئيس البرلمان.

فيما لا يزال الغموض يكتنف نتائج هذه الجهود وما إذا كانت ستؤتي ثمارها أم لا.