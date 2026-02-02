التنفيذ الثانية بالسليمانية تبدأ إجراءات مزاد علني على 13 عقاراًَ من "جافي لاند"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية التنفيذ الثانية في السليمانية، وبناءً على طلب قانوني من وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، قراراً ببيع 13 عقاراً استراتيجياً تابعاً لمشروع «جافي لاند» السياحي عن طريق المزاد العلني.

يأتي هذا الإجراء القانوني كاستجابة لتحصيل الديون المتراكمة لوزارة الكهرباء على شركة «جافي» للاستثمار السياحي، والتي تزيد قيمتها على 3 مليارات و580 مليون دينار.

وبحسب مضمون الإشعار القانوني، تقع العقارات المعروضة للمزاد في منطقتي ملكندي ودباشان بمدينة السليمانية، وقد قُدّرت قيمتها الإجمالية بـ 81,436,287,500 دينار (أكثر من 81 مليار دينار).

وتضم هذه العقارات عدة أقسام مهمة من المشروع، من بينها الألعاب الرئيسية (سيكل مووت، عجلة فيريس)، القاعات المغلقة، أكشاك ومقاهٍ متنوعة، مرآب سيارات، فندق مكوّن من 11 طابقاً، إضافة إلى عدة قطع أراضٍ مخصصة للأغراض السياحية والخدمية.

ويُعد أكبر عقار معروض للمزاد (العقار رقم 139/188) الأعلى قيمة، إذ قُدّر سعره وحده بـ 32,457,000,000 دينار، وتبلغ مساحته أكثر من 64 ألف متر مربع.

كما يضم المشروع أقساماً أخرى مثل التلفريك، الألعاب الإلكترونية، وحديقة واسعة، وقد جرى الحجز على جميعها كضمانات قانونية مقابل ديون وزارة الكهرباء، بقرار من المحكمة، بغرض استرداد المستحقات الحكومية من خلال بيعها.

وأشارت مديرية التنفيذ في السليمانية إلى أن كل من يرغب بالمشاركة في هذا المزاد العلني، يتوجب عليه مراجعة المديرية خلال مدة 30 يوماً من تاريخ نشر هذا الإشعار، ودفع مبلغ يعادل 10% من القيمة التقديرية للعقارات كضمان قانوني.

ومن المقرر إجراء المزاد في الساعة 12:00 ظهراً من اليوم المحدد، على أن يتحمل المشتري مسؤولية دفع رسوم التسجيل الرسمية ونفقات الإعلان.