بدء توزيع قطع الأراضي على الموظفين في إدارة سوران المستقلة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في إطار تنفيذ قرار رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، القاضي بتوزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين، يبدأ يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 4 شباط 2026، توزيع الأراضي ضمن حدود المديرية العامة لبلديات إدارة سوران المستقلة.

وأعلنت المديرية العامة لبلديات سوران أن المرحلة الأولى ستشمل توزيع أكثر من 500 قطعة أرض سكنية عن طريق القرعة، وذلك على الموظفين المستحقين ضمن حدود بلدية رواندز.

وأكدت المديرية استمرار العملية في المراحل المقبلة لتشمل البلديات التي تم تحديد خرائطها وأراضيها، وصولاً إلى جميع الموظفين المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية.

يذكر أن قرار توزيع الأراضي على موظفي الإقليم قد صدر بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، بهدف معالجة أزمة السكن وتخفيف الأعباء عن المواطنين والموظفين في كافة المدن والبلدات.

وشملت العملية حتى الآن أغلب المناطق، وهي مستمرة لتغطية كافة المشمولين.